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МЗС України засудило незаконний каральний рейд проти керівників Меджлісу

МЗС України засудило незаконний каральний рейд проти керівників Меджлісу

Київ • УНН

 • 21848 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ України рішуче засудило незаконне затримання російськими силовиками заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, та інших осіб протягом 3-4 вересня. Про це УНН повідомили у пресслужбі МЗС.

Цитата

“МЗС висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань мешканців різних районів тимчасово окупованого Криму 3 та 4 вересня”, — йдеться у заяві.

Деталі

За наявною інформацією, співробітниками ФСБ, окрім Джеляла вночі 4 вересня були затримані Азіз Ахметов, Асан Ахметов та Шевкет Усеїнов. Вранці 3 вересня був затриманий Ельдар Одаманов.

У МЗС розглядають каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому саміті “Кримської платформи” 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова.

У МЗС наголосили на негайному звільненні Росією затриманих п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України, та закликали міжнародну спільноту рішуче засудити протиправні дії держави-окупанта, та посилити тиск на РФ.

Контекст

Сьогодні зранку проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналіста і політолога Нарімана Джеляла. Активісти повідомили, що Джеляла відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Юридичний захист здійснюватиме адвокат Еміне Авамілєва.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків та затримання Нарімана Джеляла. Там також повідомили про обшуки ще двох осіб, місцезнаходження яких наразі невідомо.

У Президента Володимира Зеленського рішуче засудили незаконні затримання, та пов’язали затримання Джеляла із його участю у саміті “Кримської платформи”.

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