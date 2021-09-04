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МИД Украины осудило незаконный карательный рейд против руководителей Меджлиса

МИД Украины осудило незаконный карательный рейд против руководителей Меджлиса

Киев  •  УНН

 • 21834 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины решительно осудило незаконное задержание российскими силовиками заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, и других лиц в течение 3-4 сентября. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.

Цитата

“МИД выражает решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний жителей различных районов временно оккупированного Крыма 3 и 4 сентября”, — говорится в заявлении.

Детали

По имеющейся информации, сотрудниками ФСБ, кроме Джеляла ночью 4 сентября были задержаны Азиз Ахметов, Асан Ахметов и Шевкет Усеинов. Утром 3 сентября был задержан Эльдар Одаманов.

В МИД рассматривают карательный рейд против руководителей Меджлиса как наказание за участие в учредительном саммите “Крымской платформы” 23 августа, а также очередные репрессии Российской Федерации, направленные на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его с временно оккупированного полуострова.

В МИД сделали акцент на немедленном освобождении Россией задержанных пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины, и призвали международное сообщество решительно осудить противоправные действия государства-оккупанта, и усилить давление на РФ.

Контекст

Сегодня утром пророссийские силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Наримана Джелялу. Активисты сообщили, что Джеляла отвезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Юридическую защиту будет осуществлять адвокат Эмине Авамилева.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство относительно незаконных обысков и задержания Наримана Джеляла. Там также сообщили об обысках у еще двух человек, местонахождение которых неизвестно.

У Президента Владимира Зеленского решительно осудили незаконные задержания, и связали задержание Джеляла с его участием в саммите “Крымской платформы”.

Украинские Национальные Новости

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