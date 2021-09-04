У Зеленського пов'язали затримання заступника голови Меджлісу силовиками з його участю у "Кримській платформі"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим засуджує незаконне затримання силовиками заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, та пов’язує інцидент з участю Джеляля у якості спікера на різних майданчиках саміту “Кримської платформи”. Про це УНН повідомили у Представництві Президента України в АР Крим.
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"Переконані, що відповідні кроки окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя щодо Нарімана Джеляла пов’язані з його громадською та політичною діяльність, зокрема з його участю у якості спікера на різних майданчиках Саміту Кримської платформи“,- заявили у відомстві.
Деталі
Представництво Президента України у Криму засуджує злочини РФ відносно незаконних затримань кримських татар на півострові.
Там наголосили, що проведений сьогодні незаконний обшук та затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла є черговим актом політики витіснення корінного кримськотатарського народу та його представницьких органів з Криму, актом придушення будь-яких проявів згуртованості та активності у відстоюванні прав.
Зазначається, що Україна робитиме усе задля деокупації тимчасово окупованого Криму та притягнення винних у цьому та інших злочинах до відповідальності
“Вкотре закликаємо Російську Федерацію припинити хвилю репресій та відмовитися від системних переслідувань в тимчасово окупованому Криму щодо громадян України за їх політичні погляди, позицію та переконання”, — додали у відомстві.
Додамо
4 вересня стало відомо, що проросійські силовики прийшли з обшуки до заступника голови Меджлісу, журналіста і політолога Нарімана Джеляла. Активісти повідомили, що Джеляла відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Юридичний захист здійснюватиме адвокат Еміне Авамілєва.
Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків та затримання Нарімана Джеляла. Там також повідомили про обшуки ще двох осіб, місцезнаходження яких наразі невідомо.
Напередодні стало відомо, що співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії викрали жителя Криму Ельдара Одаманова після обшуку в його будинку в Сімферополі.