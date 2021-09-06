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Адвокат Полозов розповів про стан затриманого оккупантами у Криму Джелялова

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Київському районному суді тимчасово окупованого Сімферополя орієнтовно після 15:00 розглянуть клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту кримському політику Наріману Джелялю, якого затримали 4 вересня. Про це повідомив в Facebook адвокат Микола Полозов, передає УНН.

Цитата

“Я прийняв доручення на захист Нарімана Джеляла в рамках кримінальної справи стосовно нього за обвинуваченням передбаченого ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 281 КК РФ (пособництво у вчиненні диверсії). Сьогодні я вже встиг побачитися з ним і взяти участь в слідчих діях”, — написав Полозов.

Деталі

За його словами, стан Нарімана задовільний. На даний момент він знаходиться в статусі підозрюваного. Вину у вчиненні інкримінованого діяння він не визнає.

“Орієнтовно після 15 годин в Київському районному суді Сімферополя відбудеться судове засідання з розгляду клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Нарімана доставлять до суду для особистої участі в засіданні”, — розповів Полозов.

Що було раніше

Вранці 4 вересня стало відомо, що проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Наріманом Джелялову.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків і затримання Нарімана Джелялова.

Там також повідомили про обшуки у ще двох осіб, місцезнаходження яких невідоме.

У Президента Володимира Зеленського та Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання, і зв’язали затримання Джелялова з його участю в саміті “Кримської платформи”.

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