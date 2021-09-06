Омбудсмен выразила протест из-за ареста Джелялова и еще четырех задержанных: призвала ООН остановить беспредел

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выразила протест из-за незаконного ареста украинских граждан во временно оккупированном Крыму - первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых и призвала ООН остановить беспредел. Об этом она заявила в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

"Выражаю решительный протест в связи с незаконными арестами украинских граждан во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Детали

По словам Денисовой, задержания крымских татар на территории временно оккупированного Крыма не могут оставаться без внимания международных правозащитных институтов. Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой остановить беспредел страны-оккупанта и способствовать освобождению незаконно заключенных граждан Украины. Также Денисова пишет: "Требую от Уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой принять меры по соблюдению прав незаконно заключенных граждан Украины на Крымском полуострове".

Контекст

Как известно, на 60 суток, до 4 ноября, подконтрольный РФ "Киевский районный суд Симферополя" арестовал Наримана Джелялова - первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа и братьев Азиза и Асана Ахтемова. Им объявили подозрение за якобы причастность к повреждению газопровода в селе Перевальное 23 августа (часть 1 статьи 281 УК РФ - "диверсия"). Все трое сейчас содержаться под стражей в СИЗО Симферополя.

Решением "Киевского районного суда Симферополя" Шевкету Усеинову и Эльдару Одаманову было вынесено наказание в виде административного ареста сроком 14 и 15 суток соответственно за совершение якобы административных правонарушений по ст.19.3 КоАП России ("неповиновение работникам милиции"). Как сообщалось, они будут отбывать арест в изоляторе временного содержания города Симферополя.

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