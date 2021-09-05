Джелялову в окупованому Криму загрожує до 15 років позбавлення волі. Запобіжний захід "суд" обиратиме завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Завтра в окупованому Криму обиратимуть запобіжний захід першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову. Як повідомила омбудсмен Людмила Денісова, Джелялову окупанти інкримінують "диверсію", передає УНН.
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"Завтра в так званих "судах" тимчасово окупованого Криму відбудеться обрання запобіжного заходу першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу. Російські окупанти висунули йому підозру у вчиненні злочину, який підпадає під дію частини 1 статті 281 "Диверсія" УК РФ та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до15 років", - повідомила Денісова у своєму Telegram-каналі.
Додамо
За словами омбудсмена, завтра обиратимуть запобіжні заходи іншим затриманим 3-4 вересня кримським татарам: Азізу Ахтемову, Асану Ахтемову, Ельдару Одаманову, Шевкету Усеїнову.
Раніше
Голова Меджлісу Рефат Чубаров із посиланням на слова адвоката повідомив, що затриманий ФСБ-шниками перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов до пізнього вечора утримувався в невідомому йому приміщенні з мішком на голові.
Контекст
Зранку 4 вересня стало відомо, що проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналіста і політолога Нарімана Джеляла.
Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків та затримання Нарімана Джеляла.
Там також повідомили про обшуки ще двох осіб, місцезнаходження яких наразі невідомо.
У Президента Володимира Зеленського та Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання, та пов’язали затримання Джеляла із його участю у саміті “Кримської платформи”.