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Утримували у невідомому приміщенні і з мішком на голові: адвокат розповів подробиці затримання Нарімана Джелялова

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Затриманий ФСБ-шниками перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов до пізнього вечора утримувався в невідомому йому приміщенні з мішком на голові. Про це із посиланням на слова адвоката повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров, передає УНН

Цитата

"За повідомленням адвоката, затриманий вчора вранці і вивезений в невідомому напрямку ФСБ-шниками перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов з моменту затримання і до пізнього вечора утримувався в невідомому йому приміщенні - в наручниках, з мішком на голові, під жорстким психологічним тиском", - написав Чубаров.

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Контекст

Зранку 4 вересня стало відомо, що проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналіста і політолога Нарімана Джеляла.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків та затримання Нарімана Джеляла.

Там також повідомили про обшуки ще двох осіб, місцезнаходження яких наразі невідомо.

У Президента Володимира Зеленського та Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання, та пов’язали затримання Джеляла із його участю у саміті “Кримської платформи”.

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