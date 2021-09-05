Масові затримання в окупованому Криму: у Києві активісти влаштували пікет під посольством РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Києві біля посольства РФ активісти влаштували акцію протесту через масові затримання в окупованому Криму, а також викрадення 5 кримських татар, передає УНН.
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Сьогодні о 12:00 біля посольства РФ в Києві десятки активістів прийшли виявити свою солідарність з Кримом і кримськими політв'язнями.
Люди тримали в руках фото політв'язнів, українські та кримськотатарські прапори.
До акції також долучилися голова Меджлісу Рефат Чубаров, а також колишній політв'язень і народний депутат Ахтем Чийгоз.
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Нагадаємо
Вчора на тимчасово окупованій території Криму співробітники ФСБ провели обшуки в будинках кримських татар і викрали Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкету Усеінова і Нарімана Джеляла. Понад 30 людей було затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Криму.