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США відреагували на масові затримання в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Сполучені Штати засудили масові затримання кримськотатарських активістів російськими окупантами в окупованому Криму і вимагають негайно всіх звільнити. Про це йдеться у повідомленні посольства США у Києві, передає УНН.

Цитата

“Ми засуджуємо вчорашній арешт Федеральною службою безпеки Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів. Росія має негайно звільнити цих активістів та всіх українських політв’язнів, яких вона утримує, і припинити політичні переслідування в Україні. Крим — це Україна”, — йдеться у дописі посольства.

Що передувало

Протягом 3 та 4 вересня в анексованому Росією Криму російські силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар — Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Їхнє місцезнаходження невідоме.

Реакція України

У МЗС України закликали міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на Росію “задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах “Кримської платформи”.

У цьому заклику до посилення можливих санкцій проти РФ до МЗС доєдналась омбудсмен Людмила Денісова.

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень у зв’язку з обшуками і затриманнями в окупованому Росією Криму 3 і 4 вересня.

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