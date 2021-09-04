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"Посилення терору": Кулеба закликав посилити тиск на РФ після обшуків у Криму

Київ • УНН

 • 23174 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав “посиленням терору” обшуки і затримання жителів різних районів окупованого Росією Криму 3 і 4 вересня. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

“Росія посилила терор в окупованому Криму, затримавши п’ятеро осіб, в тому числі Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Я закликаю партнерів „Кримської платформи“ посилити тиск на Москву, змусити її відмовитися від боягузливою тактики і звільнити всіх незаконно затриманих”, — мовиться у повідомленні.

Деталі

Він також закликав партнерів України по “Кримській платформі” посилити тиск на Росію.

Що передувало

У МЗС раніше сьогодні повідомили про п’ятьох затриманих протягом 3-4 вересня в Криму: співробітники ФСБ вранці 3 вересня затримали Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня — Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова, вранці 4 вересня після обшуків у нього вдома був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

У МЗС закликали міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на Росію “задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах “Кримської платформи”.

Контекст

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень у зв’язку з обшуками і затриманнями в окупованому Росією Криму 3 і 4 вересня.

У Сімферополі біля будівлі управління ФСБ Росії в окупованому Криму російські силовики 4 вересня затримали близько 40 осіб. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив у фейсбуці, що затримані — кримські татари, які намагалися дізнатися про долю п’яти співвітчизників, у яких російські силовики проводили обшуки 3 і 4 вересня.

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