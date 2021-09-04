Біля "управління ФСБ" по окупованому Криму затримали майже 40 осіб, що прийшли дізнатися інформацію про затриманих раніше
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Біля будівлі так званого “управління ФСБ” в Сімферополі затримали 40 осіб, серед яких жінки і журналісти. Усі ці люди прийшли дізнатися про долю раніше затриманих співвітчизників, пише УНН з посиланням на повідомлення “Кримської солідарності”.
Деталі
“Біля будівлі ФСБ на вулиці Франка у Сімферополі затримали 40 осіб. Серед них як чоловіки, так і жінки. Так само були затримані 2 цивільних журналіста „Кримської солідарності“, і вони ж кореспонденти інтернет-видання „Грани.ру“, Айдер Кадиров і Нурі Абдурашітов”, — пишуть активісти.
Вони також надали у публікації список затриманих.
Контекст
Після ряду незаконних обшуків в окупованому Криму, і арештів кримських татар, Кримська правозахисна організація спільно з іншими правозахисними ГО опублікувала термінову заяву, в якій повідомили деталі про викрадення активістів.
Сьогодні вранці проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Нарімана Джеляла.