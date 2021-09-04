Незаконний арешт кримських татар: правозахисники оприлюднили заяву

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Після низки незаконних обшуків в окупованому Криму, та арештів кримських татар, Кримська правозахисна організація у координації з іншими правозахисними ГО опублікувала термінову заяву, в якій повідомили деталі щодо викрадень активістів, передає УНН.

Деталі

У заяві наголошується, що 3 та 4 вересня 2021 року співробітники ФСБ Російської Федерації провели 5 обшуків в окупованому Криму, після яких затримали і вивезли у невідомому напрямку п’ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова.

Зазначається, що адвокати та родичі затриманих зверталися до місцевих “правоохоронних органів”, однак жоден із них не повідомив про місцезнаходження зниклих.

У Кримській правозахисній групі зазначають, що про місце перебування Ельдара Одаманова нічого невідомо з 7 ранку 3 вересня.

Цитата

“На момент публікації цієї заяви відомо, що обшуки у Ельдара Одаманова та Азіза Ахтемова проводилися нібито у зв’язку з підривом газопроводу під Сімферополем, який стався 23 серпня 2021 року. Наступний обшук відбувся у Нарімана Джеляла, Першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу і громадського активіста, який відкрито заявляв про грубі порушення прав людини в окупованому Криму та брав участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня 2021 року”, — наголосили в організації.

Там зазначили, що такі дії окупаційної влади можуть кваліфікуватися як насильницьке зникнення, оскільки силові структури позбавляють затриману особу засобів зв’язку зі своїми рідними та адвокатами, внаслідок чого існує реальна загроза їхньому здоров’ю та життю.

“За роки окупації Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні та правозахисні організації зафіксували понад 40 випадків насильницьких зникнень на півострові. Свавільні обшуки і затримання також стали системною практикою, яку здійснює Російська Федерація відносно будь-кого, хто висловлює найменшу незгоду з діями окупаційної влади, особливо кримськотатарської громади”, — додали в організації.

Правозахисники вважають, що переслідування мешканців Криму російською владою за їхню підтримку Кримської платформи може стати новою хвилею сфабрикованих кримінальних справ. Там додали, що справжнім мотивом переслідування Нарімана Джеляла стала його участь в установчому саміті “Кримська платформа”.

Правозахисники вимагають від Російської Федерації:

  • негайно звільнити Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова, а також інших політичних в’язнів,
  • припинити свавільні обшуки, затримання та викрадення осіб, а також інші форми політичного тиску на осіб, які здійснюють своє право на свободу вираження поглядів, свободу думки, совісті, релігії та мирних зібрань,
  • ефективно розслідувати всі випадки свавільних обшуків та насильницьких зникнень і притягти винних до відповідальності,
  • припинити залякування та тиск на активістів, правозахисників та журналістів в окупованому Криму,
  • неухильно дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом і міжнародним правом прав людини.

Правозахисники звернулися до іноземних держав, міжнародних організацій, зокрема учасників Кримської платформи з пропозицією висловити рішучий та спільний протест проти дій Російської Федерації щодо нової хвилі обшуків та арештів в окупованому Криму у форматі синхронізованої заяви від імені урядів держав та запровадити персональні санкції щодо осіб, причетних до проведення обшуків, затримань та викрадень мешканців Криму.

Контекст

Сьогодні зранку проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналіста і політолога Нарімана Джеляла.

Активісти повідомили, що діяча відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків та затримання Нарімана Джеляла.

Там також повідомили про обшуки ще двох осіб, місцезнаходження яких наразі невідомо.

У Президента Володимира Зеленського та Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання, та пов’язали затримання Джеляла із його участю у саміті “Кримської платформи”.

Віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії за незаконний каральний рейд проти представників кримськотатарського народу.

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