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Резніков закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти РФ за незаконні каральні заходи проти кримських татар

Резніков закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти РФ за незаконні каральні заходи проти кримських татар

Київ • УНН

 • 26515 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії за незаконний каральний рейд проти представників кримськотатарського народу. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Цитата

“Ми закликаємо міжнародну спільноту застосувати свій вплив на Кремль, щоб негайно звільнити усіх українських бранців, захоплених і в Криму, і в ОРДЛО. Відмова Росії звільнити захоплених людей — це підстава посилити міжнародні санкції”, — заявив Резніков.

Деталі

Зокрема, він прокоментував обшуки і затримання в Криму п’ятьох осіб, а саме першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Зазначається, що чергові захоплення відбулися після оприлюднення доповіді Генерального секретаря ООН щодо становища в частині прав людини в тимчасово окупованому Криму і Севастополі, де якраз йдеться про злочини Російської федерації і системний тиск на українців і кримських татар.

“Наріман Джелялов був учасником саміту Кримської платформи. Обшуки та затримання — це пряма відповідь ООН і усій міжнародній спільноті, що Росія надалі ігноруватиме і порушуватиме міжнародне право. Це — ляпас усім, хто заявляв про необхідність захисту прав людини і підтримку України. Виникає питання — як така держава може надалі перебувати у Радбезі ООН? Які аргументи можуть бути у тих, хто запрошує Росію до ПАРЄ?”, — сказав Резніков.

Глава Мінреінтеграції зазначив, що всі причетні до злочинів будуть встановлені і “рано чи пізно покарані”.

При цьому він нагадав, що 18 серпня 2021 року Кабінет Міністрів України схвалив два пакети санкцій до суддів РФ та інших посадових осіб, безпосередньо причетних до переслідування цивільного населення на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь. Проекти відповідних документів підготовлені Мінреінтеграції спільно з Представництвом президента України в Автономній Республіці Крим та представниками громадськості.

Контекст

Зранку 4 вересня стало відомо, що проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналіста і політолога Нарімана Джеляла.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків та затримання Нарімана Джеляла.

Там також повідомили про обшуки ще двох осіб, місцезнаходження яких наразі невідомо.

У Президента Володимира Зеленського та Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання, та пов’язали затримання Джеляла із його участю у саміті “Кримської платформи”.

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