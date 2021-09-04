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Резников призвал международное сообщество усилить санкции против РФ за незаконные карательные меры против крымских татар

Резников призвал международное сообщество усилить санкции против РФ за незаконные карательные меры против крымских татар

Киев  •  УНН

 • 26505 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников призвал международное сообщество усилить санкции против России за незаконный карательный рейд против представителей крымскотатарского народа. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Цитата

“Мы призываем международное сообщество применить свое влияние на Кремль, чтобы немедленно освободить всех украинских пленников, захваченных и в Крыму, и в ОРДЛО. Отказ России освободить захваченных людей — это основание усилить международные санкции”, — заявил Резников.

Детали

В частности, он прокомментировал обыски и задержания в Крыму пяти человек, а именно первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Отмечается, что очередные захваты произошли после обнародования доклада Генерального секретаря ООН о положении в части прав человека во временно оккупированном Крыму и Севастополе, где как раз говорится о преступлениях Российской Федерации и системное давление на украинцев и крымских татар.

“Нариман Джелялов был участником саммита Крымской платформы. Обыски и задержания — это прямой ответ ООН и всей международной общественности, что Россия в дальнейшем будет игнорировать и нарушать международное право. Это — пощечина всем, кто заявлял о необходимости защиты прав человека и поддержку Украины. Возникает вопрос — как такое государство может в дальнейшем находиться в Совбезе ООН? Какие аргументы могут быть у тех, кто приглашает Россию в ПАСЕ?”, — сказал Резников.

Глава Минреинтеграции отметил, что все причастные к преступлениям будут установлены и “рано или поздно наказаны”.

При этом он напомнил, что 18 августа 2021 года Кабинет Министров Украины одобрил два пакета санкций к судьям РФ и других должностных лиц, непосредственно причастных к преследованию гражданского населения на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь. Проекты соответствующих документов подготовлены Минреинтеграции совместно с Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым и представителями общественности.

Контекст

Утром 4 сентября стало известно, что пророссийские силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналиста и политолога Наримана Джеляла.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство относительно незаконных обысков и задержания Наримана Джеляла.

Там также сообщили об обысках у еще двух человек, местонахождение которых неизвестно.

У Президента Владимира Зеленского и Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили незаконные задержания, и связали задержание Джеляла с его участием в саммите “Крымской платформы”.

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