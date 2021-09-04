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"Усиление террора": Кулеба призвал усилить давление на РФ после обысков в Крыму

"Усиление террора": Кулеба призвал усилить давление на РФ после обысков в Крыму

Киев  •  УНН

 • 23158 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "усилением террора" обыски и задержания жителей различных районов оккупированного Россией Крыма 3 и 4 сентября. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Россия усилила террор в оккупированном Крыму, задержав пять человек, в том числе Наримана Джелял, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Я призываю партнеров „Крымской платформы“ усилить давление на Москву, заставить ее отказаться от трусливой тактики и освободить всех незаконно задержанных”, — говорится в сообщении.

Детали

Он также призвал партнеров Украины по “Крымской платформе” усилить давление на Россию.

Что предшествовало

В МИД ранее сегодня сообщили о пяти задержанных в течение 3-4 сентября в Крыму сотрудники ФСБ утром 3 сентября задержали Эльдара Одаманов, ночью 4 сентября — Азиза Ахтемова, Асана Ахметова и Шевкета Усеиновым, утром 4 сентября после обысков у него дома был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

В МИД призвали международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта, усилить давление на Россию “для прекращения ею грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированной ею Автономной Республики Крым и города Севастополь, продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в рамках “Крымской платформы”.

Контекст

Прокуратура АРК и Севастополя сообщила об открытии уголовных производств в связи с обысками и задержаниями в оккупированном Россией Крыма 3 и 4 сентября.

В Симферополе возле здания управления ФСБ России в оккупированном Крыму российские силовики 4 сентября задержали около 40 человек. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в фейсбуке, что задержанные — крымские татары, которые пытались узнать о судьбе пяти соотечественников, в которых российские силовики проводили обыски 3 и 4 сентября.

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