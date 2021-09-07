ФСБ РФ стверджує, що українська розвідка "підірвала газопровід" в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Підрив газопроводу в окупованому РФ кримському селі Перевальне в серпні поточного року нібито “організував підрозділ” Головного управління розвідки (ГУР) України у Херсоні, санкціонував диверсію начальник ГУР Кирило Буданов, стверджують в ФСБ Росії, пише УНН.
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На думку ФСБ РФ, в червні за вказівкою одного з керівників “Меджлісу” виконавці виїжджали в Україну, де їх навчили “вибухової справи”, саме вибуховий пристрій нібито доставили до окупованого Криму в липні, а акцію планувалося провести до Дня незалежності України. За вчинення диверсії їм повинні були заплатити близько 2 тисяч доларів.
“Встановлено, що диверсія організована територіальним підрозділом Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України в Херсоні — так званою оперативною службою „Таврія“ за участю забороненої в Росії організації „Меджліс кримсько-татарського народу“ („Меджліс“)”, — стверджує ФСБ.
4 вересня співробітники ФСБ затримали жителів окупованого Москвою Криму — заступник голови “Меджлісу” Нарімана Джелялова і нібито “виконавців диверсії” Асана і Азіза Ахтемова.
ФСБ заявила, що диверсію нібито санкціонував начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, а організатором був Риза Яг’я-Веліулаэв, агент ГУР, “втік з Криму після зірваної терористичної акції в серпні 2016 року”. Також в числі організаторів Москва називає — співробітника військової розвідки України Максима Мартинюка і керівника оперативної служби “Таврія” Віктора Зелінського. Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 281 КК Росії (диверсія), покарання передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років.
5 вересня “Київський районний суд” окупованого Сімферополя відправив у СІЗО Нарімана Джелялова, а також Азіза і Асана Ахтемова на два місяці. Вони підозрюються в диверсії і пособництві (ч. 5 ст. 33 і ч. 1 ст. 281 КК РФ).
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