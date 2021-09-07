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ФСБ РФ стверджує, що українська розвідка "підірвала газопровід" в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Підрив газопроводу в окупованому РФ кримському селі Перевальне в серпні поточного року нібито “організував підрозділ” Головного управління розвідки (ГУР) України у Херсоні, санкціонував диверсію начальник ГУР Кирило Буданов, стверджують в ФСБ Росії, пише УНН.

Деталі

На думку ФСБ РФ, в червні за вказівкою одного з керівників “Меджлісу” виконавці виїжджали в Україну, де їх навчили “вибухової справи”, саме вибуховий пристрій нібито доставили до окупованого Криму в липні, а акцію планувалося провести до Дня незалежності України. За вчинення диверсії їм повинні були заплатити близько 2 тисяч доларів.

“Встановлено, що диверсія організована територіальним підрозділом Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України в Херсоні — так званою оперативною службою „Таврія“ за участю забороненої в Росії організації „Меджліс кримсько-татарського народу“ („Меджліс“)”, — стверджує ФСБ.

4 вересня співробітники ФСБ затримали жителів окупованого Москвою Криму — заступник голови “Меджлісу” Нарімана Джелялова і нібито “виконавців диверсії” Асана і Азіза Ахтемова.

ФСБ заявила, що диверсію нібито санкціонував начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, а організатором був Риза Яг’я-Веліулаэв, агент ГУР, “втік з Криму після зірваної терористичної акції в серпні 2016 року”. Також в числі організаторів Москва називає — співробітника військової розвідки України Максима Мартинюка і керівника оперативної служби “Таврія” Віктора Зелінського. Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 281 КК Росії (диверсія), покарання передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років.

5 вересня “Київський районний суд” окупованого Сімферополя відправив у СІЗО Нарімана Джелялова, а також Азіза і Асана Ахтемова на два місяці. Вони підозрюються в диверсії і пособництві (ч. 5 ст. 33 і ч. 1 ст. 281 КК РФ).

Раніше

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова висловила протест через незаконний арешт українських громадян у тимчасово окупованому Криму — першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова і братів Ахтемова і закликала ООН зупинити свавілля.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків і затримання Нарімана Джелялова.

Там також повідомили про обшуки ще двох осіб, місцезнаходження яких невідоме.

У Президента Володимира Зеленського та Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання, і пов’язали затримання Джелялова з його участю у саміті “Кримської платформи”.

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