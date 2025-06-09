Фронт, развитие и создание корпусов, удары по российским военным объектам: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Речь шла о фронте, создании и развитии корпусов, а также об ударах по российским военным объектам. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Провел сегодня заседание Ставки. Были также отдельные разговоры с министром обороны Умеровым, Главкомом Сырским, начальником Генштаба Гнатовым. Были доклады разведок, Службы безопасности Украины. Прежде всего - внимание фронту, созданию и развитию корпусов и внимание нашим ударам по российским военным объектам – по всему тому, что у них работает на удары по Украине. Наша меткость имеет значение и должна портить им не только настроение в Москве, но и реальные показатели военного производства, обеспечения армии, стратегического потенциала

Он подчеркнул, что наиболее жестко, интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении и также в районах Курской операции, также в приграничье Сумской области.

Всюду российская тактика одна – они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуют наши украинские позиции и хоть метр, хоть что-то хотят получить. Но этот их потенциал все же не бесконечен, и поэтому определенный уровень российских потерь и наша активность должны сдержать и сдерживают российское продвижение. Каждое наше подразделение, которое успешно выполняет задачи на своем направлении, бережет все государство