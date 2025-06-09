Фронт, розвиток та створення корпусів, удари по російських воєнних об’єктах: Зеленський провів засідання Ставки
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили ситуацію на фронті та удари по російських об'єктах. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Йшлося про фронт, створенню та розвитку корпусів, а також про удари по російських воєнних об’єктах. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Провів сьогодні засідання Ставки. Були також окремі розмови з міністром оборони Умєровим, Головкомом Сирським, начальником Генштабу Гнатовим. Були доповіді розвідок, Служби безпеки України. Передусім - увага фронту, створенню та розвитку корпусів і увага нашим ударам по російських воєнних об’єктах – по всьому тому, що в них працює на удари по Україні. Наша влучність має значення й повинна псувати їм не тільки настрій у Москві, але й реальні показники військового виробництва, забезпечення армії, стратегічного потенціалу
Він наголосив, що найбільш жорстко, інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку і також у районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області.
Всюди російська тактика одна – вони не рахують втрати і намагаються просуватися, штурмують наші українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Але цей їхній потенціал все ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат і наша активність мають стримати та стримують російське просування. Кожен наш підрозділ, який успішно виконує завдання на своєму напрямку, береже всю державу
Нагадаємо
Понад третина з 88 боїв сьогодні на фронті сталася на Покровському та Курському напрямках.