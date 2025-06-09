Фронт, розвиток та створення корпусів, удари по російських воєнних об’єктах: Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Йшлося про фронт, створенню та розвитку корпусів, а також про удари по російських воєнних об’єктах. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів сьогодні засідання Ставки. Були також окремі розмови з міністром оборони Умєровим, Головкомом Сирським, начальником Генштабу Гнатовим. Були доповіді розвідок, Служби безпеки України. Передусім - увага фронту, створенню та розвитку корпусів і увага нашим ударам по російських воєнних об’єктах – по всьому тому, що в них працює на удари по Україні. Наша влучність має значення й повинна псувати їм не тільки настрій у Москві, але й реальні показники військового виробництва, забезпечення армії, стратегічного потенціалу

Він наголосив, що найбільш жорстко, інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку і також у районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області.

Всюди російська тактика одна – вони не рахують втрати і намагаються просуватися, штурмують наші українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Але цей їхній потенціал все ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат і наша активність мають стримати та стримують російське просування. Кожен наш підрозділ, який успішно виконує завдання на своєму напрямку, береже всю державу