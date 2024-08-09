Франция столкнулась с худшим урожаем пшеницы за последние 40 лет

Крупнейший производитель зерновых в Европейском Союзе свидетельствует о худшем урожае за многие десятилетия, основываясь на оценке, которую объявило Министерство сельского хозяйства Франции в пятницу.

Пишет УНН со ссылкой на Politico и Reuters.

Детали

Согласно данным министерства сельского хозяйства, урожай мягкой пшеницы во Франции в этом году составит около 26,3 млн тонн, - это на 24,9% меньше, чем в 2023 году. В ведомстве также отметили, что ожидаемый объем является одним из самых низких показателей за последние четыре десятилетия.

Справочно

Мягкая пшеница используется для изготовления пирожных и хлеба, в частности знаменитого французского багета.

Цена багета, которая широко рассматривается как эталон инфляции для домохозяйств во Франции, выросла в последние годы. Это, среди прочего, связано с расходами на энергоносители, которые резко выросли после вторжения России в Украину.

Прочие потери

Также ожидаются потери по ячменю:

на 12,2% меньше, чем в период 2019-2023 годов;

потери урожая твердой пшеницы: на уровне минус 16,6%;

овса: минус 21,7 процента;



ожидаются потери урожая винограда во Франции, хотя и гораздо более умеренные.



Впрочем, с кукурузой дела обстоят лучше: ведомство сельского хозяйства Франции ожидает, что производство составит 13,75 млн тонн, что на девять процентов больше, чем 12,62 млн тонн в 2023 году.

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