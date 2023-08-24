Франция поздравила Украину с Днем Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Министерство Европы и иностранных дел Франции на своей странице в X поздравило Украину с Праздником и выразило решимость в поддержке "столько, сколько потребуется", передает УНН.
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"В этот День Независимости Украины Франция подтверждает свою решимость продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении.
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Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходит на фоне полномасштабной российской агрессии. УНН выбрал 32 знаковых исторических события, которые кардинально изменили жизнь граждан.
С Днем Независимости также поздравили Украину верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Мецола.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 32-й годовщиной независимости Украины, и поблагодарил украинских военных, их семьи, учителей, врачей и медиков за то, что помогают приближать победу нашего государства.
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