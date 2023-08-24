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Франция поздравила Украину с Днем Независимости

Франция поздравила Украину с Днем Независимости

Киев • УНН

 • 824651 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Министерство Европы и иностранных дел Франции на своей странице в X поздравило Украину с Праздником и выразило решимость в поддержке "столько, сколько потребуется", передает УНН.

Цитата

"В этот День Независимости Украины Франция подтверждает свою решимость продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении.

Дополнение

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходит на фоне полномасштабной российской агрессии. УНН выбрал 32 знаковых исторических события, которые кардинально изменили жизнь граждан.

С Днем Независимости также поздравили Украину верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Мецола.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 32-й годовщиной независимости Украины, и поблагодарил украинских военных, их семьи, учителей, врачей и медиков за то, что помогают приближать победу нашего государства.

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