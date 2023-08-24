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"Кожен може спитати в себе: а де ти в українській незалежності?": Зеленський до Дня Незалежності України

"Кожен може спитати в себе: а де ти в українській незалежності?": Зеленський до Дня Незалежності України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українців з 32-ою річницею незалежності України, і подякував українським військовим, їх родинам, вчителям, лікарям та медикам за те, що допомагають наближати перемогу нашої держави, пише УНН.

Цитата

"Коли ми відзначаємо незалежність України, кожен може відчути в ній себе. Кожен може спитати в себе: а де ти в українській незалежності? А що твого додалося незалежності? А чим ти допоміг незалежності? І сьогодні я хочу присвятити це привітання саме тобі. Тобі, хто дає Україні незалежність", - заявив Зеленський.

Деталі

Очільник держави подякував воїнам - від солдата і матроса до генерала - за те, що вони стали на захист України, а також родинам, які виховали у своїх дітях любов до країни й "відвагу боронити її щосили". Він також висловив вдячність тим героям, які загинули, захищаючи незалежність.

"Дякую кожному, хто чекає рідних із фронту, кожному, хто щодня молиться за них, хто телефонує чи пише таке важливе "Як ти?", аби почути таке бажане "Все добре!"… Кожне слово важливе. І важливий кожен, хто робить так, аби це слово могло бути сказане й почуте. Хто забезпечує в країні зв’язок між людьми. І це більше, ніж просто комунікація. Це зв'язок із життям. Слова підтримки та подяки. І, на жаль, слова, які є найбільш болісними на війні: "Його більше немає…", - сказав президент.

Зеленський розповів, що кожному воїну допомагає "одна додаткова унікальна броня" - це дитячі малюнки, які можна побачити в кожній бригаді: "І це для них – головна мета наступу, де кожен крок уперед такий важливий, але крок назад такий неможливий. Бо позаду – саме ви, наші діти. Українські діти, саме ви, хто створює ці малюнки. І я хочу сказати тобі – кожному хлопчику й кожній дівчинці: ти не уявляєш, наскільки це важливо, коли ти підтримуєш наших бійців. Я дякую тобі!"

Він також висловив вдячність українським матерям, які були вимушені поїхати з України через війну, вчителям, які "будують освічене майбутнє навіть там, де ворог зруйнував школи", лікарям та бойовим медикам.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні привітав український народ з Днем Незалежності України.

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