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"Свято вільних людей": Зеленський у відеозверненні привітав українців з Днем Незалежності

"Свято вільних людей": Зеленський у відеозверненні привітав українців з Днем Незалежності

Київ • УНН

 • 684292 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні привітав український народ з Днем Незалежності України, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні ми відзначаємо 32-у річницю нашої незалежності – незалежності України. Свято вільних людей. Свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. Українців та українок. Усіх в усій нашій державі. Це цінність для кожного з нас, і за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба – за те, що важливо кожному. Це – незалежна Україна. Із Днем Незалежності, Україно! Слава Україні!" - зазначив Зеленський.

Доповнення

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 32-у річницю Незалежності своєї держави. І вдруге поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на фоні повномасштабної російської агресії.

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