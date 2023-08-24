"Праздник свободных людей": Зеленский в видеообращении поздравил украинцев с Днем Независимости

Цитата

"Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости – независимости Украины. Праздник свободных людей. Праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных. Украинцев и украинок. Всех во всем нашем государстве. Это ценность для каждого из нас, и за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый, потому что эта борьба – за то, что важно каждому. Это – независимая Украина. С Днем Независимости, Украина! Слава Украине!" - отметил Зеленский.

Дополнение

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходит на фоне полномасштабной российской агрессии.