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28 березня, 18:00 • 220541 перегляди

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Сьогодні День Незалежності України – 32 події, які змінили наше життя

Сьогодні День Незалежності України – 32 події, які змінили наше життя

Київ • УНН

 • 777049 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 32 річницю Незалежності своєї держави. І вдруге поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на фоні повномасштабної російської агресії, пише УНН.

В історичному вимірі 32 роки це не так вже й багато. Але у цей, здавалося би, невеличкий проміжок часу, вклалося багато подій, які вже стали невід’ємною частиною сучасної історії нашої країни. Подій, здебільшого, політичних — тих, які кардинально змінили наше життя.

Були події, які нас розчаровували. А були і такі, які викликали почуття неймовірної гордості від того, що ми живемо у Незалежній Україні, і від того, що ми українці.

На наш суб’єктивний погляд, ми спробували вибрати 32 події, які мають залишитися у підручниках з історії України.

  • 24 серпня 1991 року — прийняття Верховною Радою Акту проголошення Незалежності України;
  • 1 грудня 1991 року — Всенародний референдум, на якому більше 90% мешканців України підтвердили, що наша держава має бути незалежною. Відбувається перші демократичні вибори Президента України. Головою держави вже за підсумками першого туру стає Леонід Кравчук;
  • лютий 1994 року — Зимові Олімпійські ігри у Норвегії. Перші змагання такого рівня, де українські спортсмени виступають під синьо-жовтим прапором. Першою олімпійською медаллю незалежної України стає бронза біатлоністки Валентини Цербе-Несіної. А перше золото нам приносить фігуристка Оксана Баюл;
  • червень-липень 1994 року — через політичну кризу відбуваються дострокові президентські вибори. У другому турі перемагає Леонід Кучма;
  • 5 грудня 1994 року — Кучма підписує сумнозвісний Будапештський меморандум;
  • 28 червня 1996 року — Верховна Рада приймає Конституцію України;
  • липень-серпень 1996 року — Літні Олімпійські Ігри в Атланті. Українські спортсмени здобувають 9 золотих, 2 срібних, 12 бронзових медалей. Україна займає високе 9-те місце у медальному заліку;
  • 2-16 вересня 1996 року — грошова реформа: в обіг входить повноцінна українська валюта — гривня;
  • вересень 1998 року — економічна криза. У серпні тодішній уряд рф оголосив дефолт. Вже у вересні це позначилося на українській економіці: курс долара зріс більше ніж у два рази, реальна зарплата впала, кількість безробітних до 1999 року збільшилися на 50%;
  • 25 березня 1999 року — загадкова смерть в автокатастрофі потенційного, на той момент, кандидата у президенти, опозиційного політика В’ячеслава Чорновола. Розслідування остаточно було завершене у 2014 році, ДТП визнали нещасним випадком;
  • жовтень-листопад 1999 року — президентські вибори. У другому турі Кучма перемагає кандидата від комуністичної партії України Петра Симоненка;
  • листопад-грудень 2000 року — “плівки” майора Мельниченка, початок акції “Україна без Кучми”, президента звинувачують у причетності до смерті опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе. Фактично, перший Майдан, який завершується нічим;
  • вересень-жовтень 2003 року — конфлікт довкола острова Тузла в районі Керченської протоки. росія демонстративно почала будувати до нього дамбу. Тоді конфлікт вдвлося залагодити.
  • 15 травня 2004 року — українська співачка Руслана з піснею “Дикі танці” стає переможницею Євробачення;
  • 13 грудня 2004 року український футболіст Андрій Шевченко отримує найпрестижнішу світову футбольну нагороду — Золотий м’яч;
  • жовтень-грудень 2004 року — президентські вибори, у яких лише в третьому турі перемагає Віктор Ющенко. Після другого туру президентом оголосили Віктора Януковича. На Майдан Незалежності у Києві вийшли сотні тисяч людей, які протестували проти фальсифікації результатів виборів — подія, яка отримала назву “Помаранчева революція”;
  • 28 листопада 2006 року — Верховна Рада визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом української народу;
  • 5 лютого 2008 року — Україна вступила до Світової організації торгівлі;
  • 20 травня 2009 — вперше за часи незалежної Україні української футбольний клуб виграє європейській турнір — “Шахтар” Донецьк стає володарем Кубку УЄФА. Фінальний матч відбувався у Туреччині. “Шахтар” переміг “Вердер” (Бремен, Німеччина) з рахунком 2:1;
  • січень-лютий 2010 року — президентські вибори. У другому турі Віктор Янукович перемагає Юлію Тимошенко;
  • червень-липень 2012 року: свято футболу в Україні — Євро-2012, яке наша країна приймала разом з Польщею. Незважаючи на непогану гру, наша збірна не змогла вийти з групи. Чемпіоном Європи стала збірна Іспанії.
  • 29 листопада 2013 року — Янукович остаточно вирішує не підписувати угоду про асоціацію з ЄС. А вночі 30 листопада правоохоронці силою розганяють мирний Євромайдан у Києві, початок Революції Гідності;
  • 18-21 лютого 2014 року — найкривавіші дні Революції Гідності, коли правоохоронці за наказом влади намагаються придушити протест у центрі Києва. У ті дні загинули близько 80 протестувальників та 10 правоохоронців;
  • березень 2014 року — анексія росією Криму;
  • квітень 2014 — активізація сепаратистів, яких активно підтримувала рф, у Донецькій та Луганській областях, початок Антитерористичної операції;
  • лютий 2015 — Україна підписує Другі Мінські угоди щодо врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях;
  • 11 червня 2017 року — офіційно починає діяти безвізовий режим між Україною та ЄС;
  • 6 січня 2019 року Вселенський патріарх видає Томос про автокефалію Правловної церкви України;
  • квітень 2019 року — Володимир Зеленський стає президентом України;
  • березень 2020 року — Україну, як і весь світ, накриває пандемія коронавірусу;
  • 23 серпня 2021 року — перший саміт Кримської платформи;
  • 24 лютого 2022 року — початок повномасштабної російської агресії при України...

Свідомо вирішили зупинитися саме на 24 лютого 2022 року, бо, з одного боку 33 найважливішою подією має стати перемога України, а з іншого — з того дня почався відлік зовсім нової історії нашої держави...

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