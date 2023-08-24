Сегодня День Независимости Украины - 32 события, которые изменили нашу жизнь

В историческом измерении 32 года это не так уж и много. Но в этот, казалось бы, небольшой промежуток времени, уложилось много событий, которые уже стали неотъемлимой частью современной истории нашей страны. Событий, по большей части, политических — тех, которые кардинально изменили нашу жизнь.

Были события, которые нас разочаровывали. А были и такие, которые вызывали чувство невероятной гордости от того, что мы живем в Независимой Украине, и от того, что мы украинцы.

На наш субъективный взгляд, мы попытались выбрать 32 события, которые должны остаться в учебниках по истории Украины.



24 августа 1991 года — принятие Верховной Радой Акта провозглашения Независимости Украины;



1 декабря 1991 года — Всенародный референдум, на котором более 90% жителей Украины подтвердили, что наше государство должно быть независимым. Происходят первые демократические выборы Президента Украины. Главой государства уже по итогам первого тура становится Леонид Кравчук;



февраль 1994 года — Зимние Олимпийские игры в Норвегии. Первые соревнования такого уровня, где украинские спортсмены выступают под сине-желтым флагом. Первой олимпийской медалью независимой Украины становится бронза биатлонистки Валентины Цербе-Несиной. А первое золото нам приносит фигуристка Оксана Баюл;



июнь-июль 1994 года — из-за политического кризиса происходят досрочные президентские выборы. В втором туре побеждает Леонид Кучма;



5 декабря 1994 года — Кучма подписывает печально известный Будапештский меморандум;



28 июня 1996 года — Верховная Рада принимает Конституцию Украины;



июль-август 1996 года — Летние Олимпийские Игры в Атланте. Украинские спортсмены завоевывают 9 золотых, 2 серебряных, 12 бронзовых медалей. Украина занимает высокое 9-е место в медальном зачете;



2-16 сентября 1996 года — денежная реформа: в обращение входит полноценная украинская валюта — гривна;



сентябрь 1998 года — экономический кризис. В августе тогдашнее правительство рф объявило дефолт. Уже в сентябре это сказалось на украинской экономике: курс доллара вырос более чем в два раза, реальная зарплата упала, количество безработных к 1999 году увеличилось на 50%;



25 марта 1999 года — загадочная смерть в автокатастрофе потенциального, на тот момент, кандидата в президенты, оппозиционного политика В’Вячеслава Черновола. Расследование окончательно было завершено в 2014 году, ДТП признали несчастным случаем;



октябрь-ноябрь 1999 года — президентские выборы. В втором туре Кучма побеждает кандидата от коммунистической партии Украины Петра Симоненко;



ноябрь-декабрь 2000 года — “пленки” майора Мельниченко, начало акции “Украина без Кучмы”, президента обвиняют в причастности к смерти оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе. Фактически, первый Майдан, который завершается ничем;



сентябрь-октябрь 2003 года — конфликт вокруг острова Тузла в районе Керченского пролива. россия демонстративно начала строить к нему дамбу. Тогда конфликт удалось уладить.



15 мая 2004 года — украинская певица Руслана с песней “Дикие танцы” становится победительницей Евровидения;



13 декабря 2004 года украинский футболист Андрей Шевченко получает самую престижную мировую футбольную награду — Золотой мяч’;



октябрь-декабрь 2004 года — президентские выборы, в которых лишь в третьем туре побеждает Виктор Ющенко. После второго тура президентом объявили Виктора Януковича. На Майдан Независимости в Киеве вышли сотни тысяч людей, протестовавших против фальсификации результатов выборов — событие, получившее название “Оранжевая революция”;



28 ноября 2006 года — Верховная Рада признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа;



5 февраля 2008 года — Украина вступила в Всемирную торговую организацию;



20 мая 2009 — впервые за времена независимой Украины украинский футбольный клуб выигрывает европейской турнир — “Шахтёр” Донецк становится обладателем Кубка УЕФА. Финальный матч проходил в Турции. “Шахтер” победил “Вердер” (Бремен, Германия) с счётом 2:1;



январь-февраль 2010 года — президентские выборы. В втором туре Виктор Янукович побеждает Юлию Тимошенко;



июнь-июль 2012 года: праздник футбола в Украине — Евро-2012, который наша страна принимала вместе с Польшей. Несмотря на неплохую игру, наша сборная не смогла выйти из группы. Чемпионом Европы стала сборная Испании.



29 ноября 2013 года — Янукович окончательно решает не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. А ночью 30 ноября правоохранители силой разгоняют мирный Евромайдан в Киеве, начало Революции Достоинства;



18-21 февраля 2014 года — самые кровавые дни Революции Достоинства, когда правоохранители по приказу властей пытаются подавить протест в центре Киева. В те дни погибли около 80 протестующих и 10 правоохранителей;



март 2014 года — аннексия россией Крыма;



апрель 2014 — активизация сепаратистов, которых активно поддерживала рф, в Донецкой и Луганской областях, начало Антитеррористической операции;



февраль 2015 — Украина подписывает Вторые Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях;



11 июня 2017 года — официально начинает действовать безвизовый режим между Украиной и ЕС;



6 января 2019 года Вселенский патриарх выдает Томос об автокефалии Правоверной церкви Украины;



апрель 2019 года — Владимир Зеленский становится президентом Украины;



март 2020 года — Украину, как и весь мир, накрывает пандемия коронавируса;



23 августа 2021 года — первый саммит Крымской платформы;



24 февраля 2022 года — начало полномасштабной российской агрессии при Украине.



Сознательно решили остановиться именно на 24 февраля 2022 года, ибо, с одной стороны 33 важнейшим событием должна стать победа Украины, а с другой — с того дня начался отсчет совершенно новой истории нашего государства.