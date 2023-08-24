"Каждый может спросить у себя: а где ты в украинской независимости?": Зеленский ко Дню Независимости Украины

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"Когда мы отмечаем независимость Украины, каждый может почувствовать в ней себя. Каждый может спросить у себя: а где ты в украинской независимости? А что твоего добавилось независимости? А чем ты помог независимости? И сегодня я хочу посвятить это поздравление именно тебе. Тебе, кто дает Украине независимость", - заявил Зеленский.

Детали

Глава государства поблагодарил воинов - от солдата и матроса до генерала - за то, что они стали на защиту Украины, а также семьи, которые воспитали в своих детях любовь к стране и "отвагу защищать ее изо всех сил". Он также выразил благодарность тем героям, которые погибли, защищая независимость.

"Спасибо каждому, кто ждет родных с фронта, каждому, кто ежедневно молится за них, кто звонит или пишет такое важное "Как ты?", чтобы услышать такое желанное "Все хорошо!"… Каждое слово важно. И важен каждый, кто делает так, чтобы это слово могло быть сказано и услышано. Кто обеспечивает в стране связь между людьми. И это больше, чем просто коммуникация. Это связь с жизнью. Слова поддержки и благодарности. И, к сожалению, слова, которые являются наиболее болезненными на войне: "Его больше нет…", - сказал президент.

Зеленский рассказал, что каждому воину помогает "одна дополнительная уникальная броня" - это детские рисунки, которые можно увидеть в каждой бригаде: "И это для них – главная цель наступления, где каждый шаг вперед так важен, но шаг назад так невозможен. Потому что позади – именно вы, наши дети. Украинские дети, именно вы, кто создает эти рисунки. И я хочу сказать тебе – каждому мальчику и каждой девочке: ты не представляешь, насколько это важно, когда ты поддерживаешь наших бойцов. Я благодарю тебя!"

Он также выразил благодарность украинским матерям, которые были вынуждены уехать из Украины из-за войны, учителям, которые "строят образованное будущее даже там, где враг разрушил школы", врачам и боевым медикам.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении поздравил украинский народ с Днем Независимости Украины.