Франція привітала Україну з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністерство Європи та закордонних справ Франції на своїй сторінці в X привітало Україну зі Святом та висловило рішучість у підтримці "стільки, скільки буде потрібно", передає УНН.
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"У цей День Незалежності України Франція підтверджує свою рішучість продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, перед обличчям російської агресії", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 32-у річницю Незалежності своєї держави. І вдруге поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на фоні повномасштабної російської агресії. УНН вибрав 32 знакові історичні події, які кардинально змінили життя громадян.
З Днем Незалежності також привітали Україну верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європарламенту Роберта Мецола.
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з 32-ою річницею незалежності України, і подякував українським військовим, їх родинам, вчителям, лікарям та медикам за те, що допомагають наближати перемогу нашої держави.
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