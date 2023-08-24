У ЄС привітали Україну з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європарламенту Роберта Мецола привітали Україну з Днем Незалежності, передає УНН.
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«Вітаю український народ із Днем Незалежності України. Ви боретеся за свою свободу та сміливо захищаєте цінності, які ми поділяємо. Європа твердо стоїть за вами. Наше майбутнє разом», - написав Боррель у X (Twitter).
Фон дер Ляєн зазначила, що сила України в її людях.
«У їхній мужності, їхній силі та незмінній надії на майбутнє миру та процвітання в об’єднаній Європі. Вони надихають усіх європейців. Вітаємо Володимира Зеленського та народ України в День Незалежності України», - написала фон дер Ляєн у X (Twitter).
Роберта Мецола наголосила, що свобода, суверенітет, незалежність - це те, чого заслуговує Україна.
«Те, що підтримує Європа, це наше майбутнє. У День Незалежності ми підтверджуємо нашу відданість Україні. Ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно. Так само, як ми робили останні 18 місяців» — зазначила Мецола.
Доповнення
Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 32-у річницю Незалежності своєї держави. І вдруге поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на фоні повномасштабної російської агресії.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні привітав український народ з Днем Незалежності України.