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У ЄС привітали Україну з Днем Незалежності

У ЄС привітали Україну з Днем Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європарламенту Роберта Мецола привітали Україну з Днем Незалежності, передає УНН.

Цитата

«Вітаю український народ із Днем Незалежності України. Ви боретеся за свою свободу та сміливо захищаєте цінності, які ми поділяємо. Європа твердо стоїть за вами. Наше майбутнє разом», - написав Боррель у X (Twitter).
Фон дер Ляєн зазначила, що сила України в її людях.

«У їхній мужності, їхній силі та незмінній надії на майбутнє миру та процвітання в об’єднаній Європі. Вони надихають усіх європейців. Вітаємо Володимира Зеленського та народ України в День Незалежності України», - написала фон дер Ляєн у X (Twitter).

Роберта Мецола наголосила, що свобода, суверенітет, незалежність - це те, чого заслуговує Україна.

«Те, що підтримує Європа, це наше майбутнє. У День Незалежності ми підтверджуємо нашу відданість Україні. Ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно. Так само, як ми робили останні 18 місяців» — зазначила Мецола.

Доповнення

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 32-у річницю Незалежності своєї держави. І вдруге поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на фоні повномасштабної російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні привітав український народ з Днем Незалежності України.

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