У ЄС привітали Україну з Днем Незалежності

Цитата

«Вітаю український народ із Днем Незалежності України. Ви боретеся за свою свободу та сміливо захищаєте цінності, які ми поділяємо. Європа твердо стоїть за вами. Наше майбутнє разом», - написав Боррель у X (Twitter).

Фон дер Ляєн зазначила, що сила України в її людях.

«У їхній мужності, їхній силі та незмінній надії на майбутнє миру та процвітання в об’єднаній Європі. Вони надихають усіх європейців. Вітаємо Володимира Зеленського та народ України в День Незалежності України», - написала фон дер Ляєн у X (Twitter).

Роберта Мецола наголосила, що свобода, суверенітет, незалежність - це те, чого заслуговує Україна.

«Те, що підтримує Європа, це наше майбутнє. У День Незалежності ми підтверджуємо нашу відданість Україні. Ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно. Так само, як ми робили останні 18 місяців» — зазначила Мецола.

Доповнення

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 32-у річницю Незалежності своєї держави. І вдруге поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на фоні повномасштабної російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні привітав український народ з Днем Незалежності України.