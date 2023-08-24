В ЕС поздравили Украину с Днем Независимости с Днем Независимости

Цитата

«Поздравляю украинский народ с Днем Независимости Украины. Вы боретесь за свою свободу и смело защищаете ценности, которые мы разделяем. Европа твердо стоит за вами. Наше будущее вместе», - написал Боррель в X (Twitter).

Фон дер Ляйен отметила, что сила Украины в ее людях.

«В их мужестве, их силе и неизменной надежде на будущее мира и процветания в’объединенной Европе. Они вдохновляют всех европейцев. Поздравляем Владимира Зеленского и народ Украины в День Независимости Украины», - написала фон дер Ляйен в X (Twitter).

Роберта Мецола подчеркнула, что свобода, суверенитет, независимость - это то, чего заслуживает Украина.

«То, что поддерживает Европа, это наше будущее. В День Независимости мы подтверждаем нашу преданность Украине. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется. Так же, как мы делали последние 18 месяцев» — отметила Мецола.

Дополнение

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходит на фоне полномасштабной российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении поздравил украинский народ с Днем Независимости Украины.