Франция предложит новый иммиграционный закон в 2025 году
Киев • УНН
Правительство Франции предложит новый иммиграционный закон в 2025 году. Планируется продлить срок содержания нелегальных мигрантов под стражей с 90 до 210 дней и ограничить их легализацию.
Предлагается ограничение легализации мигрантов и продление срока содержания под стражей.
Пишет УНН с ссылкой на Ецгастіѵ и BFMTV.
Правительство Франции в следующем году предложит новый иммиграционный закон, который, среди прочего, продлит срок, в течение которого недокументированные - и потенциально «опасные» - мигранты могут содержаться в предварительном заключении. Об этом объявили в воскресенье официальные лица.
Пресс-секретарь Мод Брежон, которая озвучила эти планы в эфире телеканала BFMTV, подчеркнула, что французское правительство настаивает на принятии нового закона об иммиграции до начала 2025 года.
По словам Брежон, новый законопроект будет предусматривать меры по увеличению срока содержания под стражей нелегальных мигрантов, которые представляют угрозу, с 90 до 210 дней.
Мы не исключаем и других положений, мы должны адаптироваться к меняющимся вызовам по безопасности
Справка
Действующее иммиграционное законодательство Франции, которое вступило в силу в январе 2024 года, подвергается острой критике со стороны оппозиции, пишет издание.
Напомним,
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