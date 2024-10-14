Франція запропонує новий імміграційний закон у 2025 році
Київ • УНН
Уряд Франції запропонує новий імміграційний закон у 2025 році. Планується продовжити термін утримання нелегальних мігрантів під вартою з 90 до 210 днів та обмежити їх легалізацію.
Пропонується обмеження легалізації мігрантів та продовження терміну утримання під вартою.
Пише УНН із посиланням на Еuractiv та BFMTV.
Уряд Франції наступного року запропонує новий імміграційний закон, який, серед іншого, продовжить термін, протягом якого недокументовані - і потенційно "небезпечні" - мігранти можуть утримуватися в попередньому ув'язненні. Про це оголосили в неділю офіційні особи.
Gрессекретарка Мод Брежон, яка озвучила ці плани в ефірі телеканалу BFMTV, наголосила, що французький уряд наполягає на ухваленні нового закону про імміграцію до початку 2025 року.
За словами Брежон, новий законопроєкт передбачатиме заходи щодо збільшення терміну утримання під вартою нелегальних мігрантів, які становлять загрозу, з 90 до 210 днів.
Ми не виключаємо й інших положень, ми повинні адаптуватися до мінливих викликів щодо безпеки
Довідка
Чинне імміграційне законодавство Франції, яке набуло чинності в січні 2024 року, піддається гострій критиці з боку опозиції, пише видання.
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