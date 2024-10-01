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Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 06:05  •  24363 просмотра

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Европейское агентство по вопросам убежища (EUAA) недавно обнародовало данные о тенденциях предоставления убежища в странах Европейского Союза за первую половину 2024 года.

Европейское агентство по вопросам убежища (EUAA) недавно обнародовало данные о тенденциях предоставления убежища в странах Европейского Союза за первую половину 2024 года. Эти данные отражают динамику миграционных процессов и эффективность политики ЕС в сфере убежища. Адвокат, заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь специально для УНН проанализировал тенденции по предоставлению убежища в ЕС, которые сформировались в первой половине 2024 года.

Ключевые показатели

Общее количество заявлений

В первой половине 2024 года в страны ЕС поступило около 450,000 заявлений о предоставлении убежища. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Страны происхождения заявителей

1.             Сирия: 20% от общего количества заявлений

2.             Афганистан: 15%

3.             Венесуэла: 10%

4.             Колумбия: 8%

5.             Украина: 7%

Страны назначения

1.             Германия: 25% всех заявлений

2.             Франция: 15%

3.             Испания: 12%

4.             Италия: 10%

5.             Австрия: 8%

Анализ тенденций

Рост числа заявлений

Увеличение количества заявлений на 15% по сравнению с предыдущим годом может быть связано с:

·            ухудшением ситуации в странах происхождения

·            ослаблением ограничений на перемещение, связанных с COVID-19

·            изменением миграционной политики некоторых стран ЕС

Изменения в составе заявителей

·            увеличение доли заявителей из Венесуэлы и Колумбии свидетельствует о росте миграции из Латинской Америки

·            количество украинских заявителей уменьшилось по сравнению с 2022-2023 годами, что может указывать на стабилизацию ситуации в Украине

Нагрузка на страны ЕС

·            Германия остается основной страной назначения, принимая четверть всех заявлений

·            Испания поднялась на третье место по количеству заявлений, что может быть связано с увеличением миграции из Латинской Америки

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Уровень признания

Общий уровень признания (предоставление статуса беженца или дополнительной защиты) составил 40%, что на 5% ниже, чем в 2023 году.

·            Наивысший уровень признания:

1.             Сирия: 85%

2.             Афганистан: 75%

3.             Украина: 70%

·            Самый низкий уровень признания:

1.             Грузия: 5%

2.             Молдова: 8%

3.             Нигерия: 10%

Вызовы и перспективы

Рост нагрузки на системы убежища стран ЕС требует дополнительных ресурсов и оптимизации процессов рассмотрения заявлений.

Увеличение миграции из Латинской Америки потребует адаптации политики интеграции к новым культурным контекстам.

Снижение уровня признания может свидетельствовать об ужесточении критериев оценки заявлений или изменении ситуации в странах происхождения.

Выводы

Миграционное давление на ЕС продолжает расти, что требует дальнейшего совершенствования общей европейской системы убежища.

География стран происхождения заявителей расширяется, что создает новые вызовы для интеграционной политики ЕС.

Разница в уровнях признания между странами происхождения остается значительной, что может указывать на необходимость гармонизации подходов к оценке заявлений об убежище в разных странах ЕС.

Эти данные демонстрируют динамичный характер миграционных процессов в Европе и подчеркивают важность постоянного мониторинга и адаптации политики в сфере убежища.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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