Фон дер Ляйен и Мерц сопровождают Зеленского на встрече с Трампом
Киев • УНН
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц сопровождают Зеленского в США. Там они встретятся с Дональдом Трампом в понедельник.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Zeit.
Об этом объявила сама фон дер Ляйен в X и представитель правительства Германии. Ожидается также присутствие других европейских глав государств. Перед этим фон дер Ляйен "посетит встречу "Коалиции желающих" с Зеленским в Брюсселе", сообщила президент Комиссии.
Напомним
Лидеры "коалиции желающих" проведут видеоконференцию в воскресенье перед визитом Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Встреча состоится под совместным председательством Макрона, Мерца и Стармера.