$41.450.00
48.440.00
Эксклюзив
07:17 • 10752 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 98250 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 64727 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 66898 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 60218 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 51190 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 246464 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213587 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168095 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 155182 просмотра
Трамп и путин встретились на Аляске
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
07:17 • 10753 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 349745 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 306740 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
Фон дер Ляйен и Мерц сопровождают Зеленского на встрече с Трампом

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц сопровождают Зеленского в США. Там они встретятся с Дональдом Трампом в понедельник.

Фон дер Ляйен и Мерц сопровождают Зеленского на встрече с Трампом

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц сопровождают Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, где они в понедельник встретятся с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Zeit.

Об этом объявила сама фон дер Ляйен в X и представитель правительства Германии. Ожидается также присутствие других европейских глав государств. Перед этим фон дер Ляйен "посетит встречу "Коалиции желающих" с Зеленским в Брюсселе", сообщила президент Комиссии.

Напомним

Лидеры "коалиции желающих" проведут видеоконференцию в воскресенье перед визитом Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Встреча состоится под совместным председательством Макрона, Мерца и Стармера.

Алена Уткина

