Фон дер Ляйен и Мерц сопровождают Зеленского на встрече с Трампом

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц сопровождают Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, где они в понедельник встретятся с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Zeit.

Об этом объявила сама фон дер Ляйен в X и представитель правительства Германии. Ожидается также присутствие других европейских глав государств. Перед этим фон дер Ляйен "посетит встречу "Коалиции желающих" с Зеленским в Брюсселе", сообщила президент Комиссии.

Напомним

Лидеры "коалиции желающих" проведут видеоконференцию в воскресенье перед визитом Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Встреча состоится под совместным председательством Макрона, Мерца и Стармера.