Фон дер Ляєн і Мерц супроводжують Зеленського на зустрічі з Трампом
Київ • УНН
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц супроводжують Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, де вони в понеділок зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом.
Про це пише УНН із посиланням на Zeit.
Про це оголосила сама фон дер Ляєн в X та речник уряду Німеччини. Очікується також присутність інших європейських глав держав. Перед цим фон дер Ляєн "відвідає зустріч "Коаліції охочих" із Зеленським у Брюсселі", повідомила президент Комісії.
Нагадаємо
Лідери "коаліції охочих" проведуть відеоконференцію в неділю перед візитом Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Зустріч відбудеться під спільним головуванням Макрона, Мерца та Стармера.