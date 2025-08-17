$41.450.00
48.440.00
ukenru
Ексклюзив
07:17 • 11688 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 99519 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 65441 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 67598 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 60725 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 51301 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 246547 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213639 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 168148 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 155201 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
07:17 • 11694 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 350292 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 303502 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 307215 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 314251 перегляди
Фон дер Ляєн і Мерц супроводжують Зеленського на зустрічі з Трампом

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц супроводжують Зеленського до США. Там вони зустрінуться з Дональдом Трампом у понеділок.

Фон дер Ляєн і Мерц супроводжують Зеленського на зустрічі з Трампом

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц супроводжують Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, де вони в понеділок зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише УНН із посиланням на Zeit.

Про це оголосила сама фон дер Ляєн в X та речник уряду Німеччини. Очікується також присутність інших європейських глав держав. Перед цим фон дер Ляєн "відвідає зустріч "Коаліції охочих" із Зеленським у Брюсселі", повідомила президент Комісії.

Нагадаємо

Лідери "коаліції охочих" проведуть відеоконференцію в неділю перед візитом Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Зустріч відбудеться під спільним головуванням Макрона, Мерца та Стармера.

Альона Уткіна

