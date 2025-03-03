Фіцо угрожает наложить вето на помощь Украине из-за вопроса транзита газа
Киев • УНН
Премьер Словакии Фицо заявил о возможности блокировки военной и финансовой помощи Украине, если не восстановится транзит газа в Европу. Он также предлагает немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров.
Фіцо также вновь публично заявил о несогласии с военной и финансовой поддержкой Украины в борьбе против агрессии рф.
Передає УНН із ссылкой на Sme, Dennikn і TASR.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европейский Союз обратиться к Украине с просьбой восстановить транзит газа в Европу.
Отклонение предложения существенно усложнит принятие Словакией выводов саммита Европейского Союза.
На встрече лидеров ЕС, заявил, что Словакия не поддерживает военной и финансовой помощи Украине, если это "приведет к продолжению боевых действий".
Но соответствующее заявление также прозвучало в контексте вопроса "газового" транзита.
Если я увижу улыбки и безразличие европейских политиков, я могу заблокировать финансовую и военную помощь Украине
Кроме того, по словам Фицо, его правительство предложит на саммите немедленное прекращение огня в Украине, - "прекращение убийств и начало мирных переговоров с участием США, России и Украины".
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