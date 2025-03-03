Фіцо погрожує ветувати допомогу Україні через питання транзиту газу
Київ • УНН
Прем'єр Словаччини Фіцо заявив про можливість блокування військової та фінансової допомоги Україні, якщо не відновиться транзит газу в Європу. Він також пропонує негайне припинення вогню та початок мирних переговорів.
Фіцо також знову заявив привселюдно про незгоду з військовою та фінансовою підтримкою України в боротьбі проти агресії рф.
Передає УНН із посиланням на Sme, Dennikn і TASR.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив вимогу про те, щоб Євросоюз звернувся до України з проханням відновити транзит газу в Європу.
Відхилення пропозиції істотно ускладнить прийняття Словаччиною висновків саміту Євросоюзу.
На зустрічі лідерів ЄС, заявив, що Словаччина не підтримує військової та фінансової допомоги Україні, якщо це "призведе до продовження бойових дій".
Але відповідна заява також пролунала у контексті питання "газового" транзиту.
Якщо я побачу посмішки і незацікавленість європейських політиків, я можу заблокувати фінансову і військову допомогу Україні
Крім того, за словами Фіцо, його уряд запропонує на саміті негайне припинення вогню в Україні, - "припинення вбивств і початок мирних переговорів за участю США, Росії та України".
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