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Фіцо погрожує ветувати допомогу Україні через питання транзиту газу

Київ • УНН

 • 19943 перегляди

Прем'єр Словаччини Фіцо заявив про можливість блокування військової та фінансової допомоги Україні, якщо не відновиться транзит газу в Європу. Він також пропонує негайне припинення вогню та початок мирних переговорів.

Фіцо погрожує ветувати допомогу Україні через питання транзиту газу

Фіцо також знову заявив привселюдно про незгоду з військовою та фінансовою підтримкою України в боротьбі проти агресії рф.

Передає УНН із посиланням на Sme, Dennikn і TASR.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив вимогу про те, щоб Євросоюз звернувся до України з проханням відновити транзит газу в Європу.

Відхилення пропозиції істотно ускладнить прийняття Словаччиною висновків саміту Євросоюзу. 

- заявив глава уряду Словаччини. 

На зустрічі лідерів ЄС, заявив, що Словаччина не підтримує військової та фінансової допомоги Україні, якщо це "призведе до продовження бойових дій".

Але відповідна заява також пролунала у контексті питання "газового" транзиту.

Якщо я побачу посмішки і незацікавленість європейських політиків, я можу заблокувати фінансову і військову допомогу Україні

- сказав він, нагадавши, що він уже робив це в минулому, наприклад, за допомогою міграційних квот.

Крім того, за словами Фіцо, його уряд запропонує на саміті негайне припинення вогню в Україні, - "припинення вбивств і початок мирних переговорів за участю США, Росії та України".

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаПолітика
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
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