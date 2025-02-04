Фитнес-тренер из Полтавы получил 6 лет за оскорбления военных

Бывший блогер и фитнес-тренер Роман Заволоку, которого в 2023 году задержали за публичные оскорбления в адрес украинских военнослужащих, осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

В Полтаве бывшему фитнес-тренера Романа Заволоку приговорили к 6 годам лишения свободы за оскорбления военных и нападение на правоохранителя.

Как говорится сообщении Полтавской областной прокуратуры:

Бывший фитнес-тренера из Полтавы признан виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, умышленном причинении телесных повреждений правоохранителю, изготовлении и распространении материалов, содержащих оскорбления чести и достоинства военнослужащих, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 435-1, ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Летом 2023 года Роман Заволока начал провоцировать и оскорблять должностных лиц Полтавского военкомата, в частности плюнул в одного из военных, который вернулся с фронта, получив контузию и многочисленные ранения в результате подрыва на мине.

Он грубо оскорблял военных, используя нецензурную лексику, и снимал это на камеру. По данным следствия, впоследствии фигурант публиковал эти видео с унизительными комментариями в соцсетях, одновременно отрицая факт вооруженной агрессии РФ.

Романа Заволоку в Полтаве задержали в конце лета 2023 года.

29 августа 2023 года во время проверки документов работниками полиции полтавчанин вел себя агрессивно, игнорировал требования прекратить противоправное поведение, а при задержании оказал сопротивление и нанес телесные повреждения правоохранителю.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, на момент инцидента он находился в состоянии наркотического опьянения.

Напомним,

УНН ранее передавал, что полтавская полиция задержала фитнес - тренера и блогера Романа Заволоки по статье о хулиганство.

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