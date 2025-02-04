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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фитнес-тренер из Полтавы получил 6 лет за оскорбления военных

Фитнес-тренер из Полтавы получил 6 лет за оскорбления военных

Киев  •  УНН

 • 9865 просмотра

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Бывший блогер и фитнес-тренер осужден за публичные оскорбления военнослужащих и нападение на правоохранителя. Мужчина снимал оскорбительные видео и публиковал их в соцсетях, находясь под действием наркотиков.

Бывший блогер и фитнес-тренер Роман Заволоку, которого в 2023 году задержали за публичные оскорбления в адрес украинских военнослужащих, осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

В Полтаве бывшему фитнес-тренера Романа Заволоку приговорили к 6 годам лишения свободы за оскорбления военных и нападение на правоохранителя. 

Как говорится сообщении  Полтавской областной прокуратуры:

Бывший фитнес-тренера из Полтавы признан виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, умышленном причинении телесных повреждений правоохранителю, изготовлении и распространении материалов, содержащих оскорбления чести и достоинства военнослужащих, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 435-1, ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).  

Летом 2023 года Роман Заволока начал провоцировать и оскорблять должностных лиц Полтавского военкомата, в частности плюнул в одного из военных, который вернулся с фронта, получив контузию и многочисленные ранения в результате подрыва на мине.

Он грубо оскорблял военных, используя нецензурную лексику, и снимал это на камеру. По данным следствия, впоследствии фигурант публиковал эти видео с унизительными комментариями в соцсетях, одновременно отрицая факт вооруженной агрессии РФ. 

Романа Заволоку в Полтаве задержали в конце лета 2023 года.

29 августа 2023 года во время проверки документов работниками полиции полтавчанин вел себя агрессивно, игнорировал требования прекратить противоправное поведение, а при задержании оказал сопротивление и нанес телесные повреждения правоохранителю.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, на момент инцидента он находился в состоянии наркотического опьянения.

Напомним,

УНН ранее передавал, что полтавская полиция задержала фитнес - тренера и блогера Романа Заволоки по статье о хулиганство. 

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
poltavaПолтава

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