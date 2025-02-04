Фітнес-тренер з Полтави отримав 6 років за образи військових

Колишнього блогера та фітнес-тренера Романа Заволоку, якого у 2023 році затримали за публічні образи на адресу українських військовослужбовців засуджено на 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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У Полтаві колишньому фітнес-тренера Романа Заволоку засудили до 6 років позбавлення волі за образи військових та напад на правоохоронця.

Як ідеться повідомленні Полтавської обласної прокуратури:

Колишнього фітнес-тренера з Полтави визнано винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, умисному заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцю, виготовленні та поширенні матеріалів, що містять образи честі й гідності військовослужбовців, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 435-1, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Улітку 2023 року Романа Заволока почав провокувати та ображати посадовців Полтавського військкомату, зокрема плюнув у одного із військових, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні.

Він грубо ображав військових, використовуючи нецензурну лексику, і знімав це на камеру. За даними слідства, згодом фігурант публікував ці відео з принизливими коментарями у соцмережах, водночас заперечуючи факт збройної агресії рф.

Романа Заволоку у Полтаві затримали наприкінці літа 2023-го року.

29 серпня 2023 року під час перевірки документів працівниками поліції полтавець поводився агресивно, ігнорував вимоги припинити протиправну поведінку, а під час затримання вчинив опір і наніс тілесні ушкодження правоохоронцю.