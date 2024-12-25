Крымского коллаборанта приговорили к 8 годам заключения за сотрудничество с рф

«Председателя Госкомитета молодежной политики Республики Крым» признали виновным в совершении коллаборационистской деятельности и приговорили к 8 годам лишения свободы, пишет УНН с ссылкой на прокуратуру АР Крым и г. Севастополя.

Детали

По публичному обвинению прокуратуры автономии «председатель Госкомитета молодежной политики Республики Крым» признан виновным в совершении коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Он заочно приговорен к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с государственной службой и местным самоуправлением, сроком на 10 лет и с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что в июле 2022 года осужденный добровольно возглавил «Государственный комитет молодежной политики Республики Крым». Реализуя политику государства-агрессора на оккупированных территориях, «чиновник» организует и проводит многочисленные мероприятия с целью формирования пророссийского информационного пространства и влияния на сознание молодежи Крыма - отметила прокуратура.

По информации, с 2020 года и до сих пор осужденный является руководителем Крымского РО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» - учреждения, включенного в санкционный список Канады против организаций, причастных к депортации украинских детей в РФ, а также к созданию и распространению пропаганды и дезинформации.

Напомним,

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области коллаборационисты составили список из 16 домов с конкретными адресами, предложив владельцам явиться с российским паспортом и документом на право собственности в течение 30 дней, иначе дома будут переданы оккупационным властям в процессе так называемой «национализации».