Финское транспортное агентство: Глушение GPS является следствием российской военной деятельности

Финское агентство транспорта и связи утверждает, что глушение GPS в Балтийском регионе является результатом российской военной деятельности. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Финское агентство транспорта и связи Traficom проинформировало о растущем глушении сигналов GPS над Балтийским морем, указав, что это, вероятно, является побочным эффектом российской военной деятельности.

Вмешательства усилились, когда в январе 2024 года начались атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру россии - Трафиком.

Хотя Эстония обвиняет РФ в глушении сигнала, финское агентство не соглашается с характеристикой этого вмешательства как гибридной атаки.

Traficom считает, что это вмешательство может быть направлено на предотвращение навигации и контроля над дронами, управляемыми GNSS или мобильными частотами.

Вполне возможно, что помехи, которые сейчас наблюдаются в авиации, скорее всего, являются побочным эффектом самозащиты россии - Трафиком.

В то же время агентство подчеркивает, что летать в Финляндию и из нее безопасно благодаря альтернативным методам навигации, хотя GPS остается важным источником навигационной информации в авиации.

Напомним

Ранее на этой неделе Finnair приостановила рейсы в Тарту (Эстония) на месяц;. Следовательно, правительство Эстонии объявило о намерении обсудить этот вопрос со своими партнерами по ЕС и НАТО.

Финский авиаперевозчик отменяет часть рейсов в Эстонию из-за глушения Россией сигнала GPS