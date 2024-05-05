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Фінське транспортне агентство: Глушіння GPS є наслідком російської військової діяльності

Фінське транспортне агентство: Глушіння GPS є наслідком російської військової діяльності

Київ • УНН

 • 24469 перегляди

За даними фінського агентства транспорту і зв'язку Traficom, глушіння GPS в Балтійському регіоні, ймовірно, є побічним ефектом російської військової діяльності, спрямованої на перешкоджання навігації і управлінню безпілотниками.

Фінське агентство транспорту та зв’язку стверджує, що глушіння GPS у Балтійському регіоні є результатом російської військової діяльності. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

Деталі

Фінське агентство транспорту та зв’язку Traficom поінформувало про зростаюче глушіння сигналів GPS над Балтійським морем, вказавши, що це, ймовірно, є побічним ефектом російської військової діяльності.

Втручання посилилися, коли в січні 2024 року почалися атаки українських безпілотників на енергетичну інфраструктуру росії

–  Traficom.

Хоча Естонія звинувачує рф в глушінні сигналу, фінське агентство не погоджується з характеризацією цього втручання як гібридної атаки.

Traficom вважає, що це втручання може бути спрямоване на запобігання навігації та контролю над дронами, керованими GNSS або мобільними частотами.

Цілком можливо, що перешкоди, які зараз спостерігаються в авіації, швидше за все, є побічним ефектом самозахисту росії

– Traficom.

Водночас агентство підкреслює, що літати до Фінляндії та з неї безпечно завдяки альтернативним методам навігації, хоча GPS залишається важливим джерелом навігаційної інформації в авіації.

Нагадаємо

Раніше цього тижня Finnair призупинила рейси до Тарту (Естонія) на місяць;. Відтак, уряд Естонії оголосив про намір обговорити це питання зі своїми партнерами по ЄС і НАТО.

Фінський авіаперевізник скасовує частину рейсів до Естонії через глушіння росією сигналу GPS30.04.24, 05:14 • 19175 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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