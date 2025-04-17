Финляндия продолжает закрытие границы с рф на неопределенный срок
Киев • УНН
Финляндия решила оставить сухопутную границу с россией закрытой на неопределенный срок, ссылаясь на соображения безопасности. Это продолжение политики, начатой в 2023 году из-за обвинений рф в содействии нелегальной миграции.
Финляндия не будет открывать границу с рф. Об этом сообщает BBC News, передает УНН.
Детали
Правительство Финляндии объявило о дальнейшем закрытии сухопутной границы с террористической страной. Власти страны приняли решение оставить пункты пропуска закрытыми на неопределенный срок, ссылаясь на соображения безопасности.
Это решение стало продолжением политики, начатой еще в 2023 году, когда финская страна постепенно перекрыла все наземные пункты пропуска на востоке. Тогда официальные лица обвинили рф в содействии нелегальной миграции – дескать, поток просителей убежища из третьих стран был организован сознательно с российской стороны как средство давления на Финляндию.
По данным властей страны, российские пограничники не останавливали лиц без надлежащих документов, позволяя им свободно направляться к финской границе. Это вызвало беспокойство Хельсинки, финны восприняли такие действия как угрозу национальной безопасности и попытку дестабилизации.
Напомним
В октябре прошлого года пограничная служба Финляндии закрыла временные пункты пересечения "Инари" и "Париккала" на границе с россией. Решение было принято совместно с российской стороной.
Финляндия окончательно закрыла два пункта пропуска на границе с рф24.10.24, 10:56 • 14588 просмотров