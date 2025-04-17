Финляндия не будет открывать границу с рф. Об этом сообщает BBC News, передает УНН.

Детали

Правительство Финляндии объявило о дальнейшем закрытии сухопутной границы с террористической страной. Власти страны приняли решение оставить пункты пропуска закрытыми на неопределенный срок, ссылаясь на соображения безопасности.

Это решение стало продолжением политики, начатой еще в 2023 году, когда финская страна постепенно перекрыла все наземные пункты пропуска на востоке. Тогда официальные лица обвинили рф в содействии нелегальной миграции – дескать, поток просителей убежища из третьих стран был организован сознательно с российской стороны как средство давления на Финляндию.

По данным властей страны, российские пограничники не останавливали лиц без надлежащих документов, позволяя им свободно направляться к финской границе. Это вызвало беспокойство Хельсинки, финны восприняли такие действия как угрозу национальной безопасности и попытку дестабилизации.

Напомним

В октябре прошлого года пограничная служба Финляндии закрыла временные пункты пересечения "Инари" и "Париккала" на границе с россией. Решение было принято совместно с российской стороной.

Финляндия окончательно закрыла два пункта пропуска на границе с рф