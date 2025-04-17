Фінляндія продовжує закриття кордону з рф на невизначений термін

Фінляндія не відкриватиме кордон із рф. Про це повідомляє BBC News, передає УНН.

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Уряд Фінляндії оголосив про подальше закриття сухопутного кордону з терористичною країною. Влада країни ухвалила залишити пункти пропуску зачиненими на невизначений термін, посилаючись на міркування безпеки.

Це рішення стало продовженням політики, розпочатої ще у 2023 році, коли фінська країна поступово перекрила всі наземні пункти пропуску на сході. Тоді офіційні особи звинуватили рф у сприянні нелегальній міграції – мовляв, потік прохачів притулку з третіх країн був організований свідомо з російської сторони як засіб тиску на Фінляндію.

За даними влади країни, російські прикордонники не зупиняли осіб без належних документів, дозволяючи їм вільно прямувати до фінського кордону. Це викликало занепокоєння Гельсінкі, що фіни сприйняли такі дії як загрозу національній безпеці та спробу дестабілізації.

Нагадаємо

У жовтні минулого року прикордонна служба Фінляндії закрила тимчасові пункти перетину "Інарі" і "Паріккала" на кордоні з росією. Рішення було ухвалено спільно з російською стороною.

Фінляндія остаточно закрила два пункти пропуску на кордоні з рф