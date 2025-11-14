Финляндия перенесет штаб-квартиру Вооруженных сил в США в 2026 году
Вооруженные силы Финляндии в 2026 году передислоцируют свою штаб-квартиру в Норфолк, США, подчиняясь командной структуре НАТО. Это решение было объявлено министром обороны Антти Хаккяненом, хотя изначально переезд планировался на начало 2025 года.
Новая штаб-квартира войск Финляндии в 2026 году будет находиться в США, в городе Норфолк, а подчинение - командной структуре НАТО.
Детали
Вооруженные силы Финляндии, которые сейчас подчиняются командованию НАТО в Брюнссуме, Нидерланды, проведут передислокацию своей штаб-квартиры в США. Переезд в Норфолк планировался в начале 2025 года, - финская армия должна была перебазировать командный пункт туда, где территориальные соседи, Дания, Исландия и Норвегия, уже подчиняются командованию НАТО.
Министр обороны Антти Хаккянен еще в июне 2024 года объявил о предстоящем изменении. Впрочем, график переезда изменен.
Дата перехода, похоже, переносится на следующий год
Справка
В начале октября в финском городе Миккели была официально открыта штаб-квартира Сухопутных войск НАТО. Она расположена примерно в 200 километрах от российской границы и примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга.
Напомним
Министерство обороны Финляндии сообщило о передаче Украине 30-го пакета материальной помощи стоимостью около 52 миллионов евро. Решение о предоставлении помощи принял Президент Финляндии по предложению правительства 17 октября 2025 года.
