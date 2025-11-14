Финляндия перенесет штаб-квартиру Вооруженных сил в США в 2026 году

Вооруженные силы Финляндии в 2026 году передислоцируют свою штаб-квартиру в Норфолк, США, подчиняясь командной структуре НАТО. Это решение было объявлено министром обороны Антти Хаккяненом, хотя изначально переезд планировался на начало 2025 года.