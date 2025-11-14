$42.060.03
Фінляндія перенесе штаб-квартиру Збройних сил до США у 2026 році

Київ • УНН

 • 2214 перегляди

Збройні сили Фінляндії у 2026 році передислокують свою штаб-квартиру до Норфолку, США, підпорядковуючись командній структурі НАТО. Це рішення було оголошено міністром оборони Антті Хаккяненом, хоча початково переїзд планувався на початок 2025 року.

Фінляндія перенесе штаб-квартиру Збройних сил до США у 2026 році

Нова штаб-квартира військ Фінляндії в 2026 році буде знаходитися у США, в місті Норфолк, а підпорядкування - командній структурі НАТО.

Передає УНН із посиланням на MTV Uutis.

Деталі

Збройні сили Фінляндії, які наразі підпорядковуються командуванню НАТО в Брюнссумі, Нідерланди, проведуть передислокацію своєї штаб-квартири до США. Переїзд до Норфолку планувався на початку 2025 року, - фінська армія повинна була перебазувати командний пункт туди, де територіальні сусіди, Данія, Ісландія та Норвегія, вже підпорядковуються командуванню НАТО.

Парламент Чорногорії підтримав участь армії у навчаннях НАТО для України12.11.25, 22:41 • 4316 переглядiв

Міністр оборони Антті Хаккянен ще у червні 2024 року оголосив про майбутню зміну. Втім графік переїзду змінено. 

Дата переходу, схоже, переноситься на наступний рік

- розповів MTV Uutis керівник інформаційного відділу Сил оборони Макс Архіппайнен.

Довідка

На початку жовтня у фінському місті Міккелі було офіційно відкрито штаб-квартиру Сухопутних військ НАТО. Вона розташована приблизно за 200 кілометрів від російського кордону та приблизно за 300 кілометрів від Санкт-Петербурга.

Нагадаємо

Міністерство оборони Фінляндії повідомило про передачу Україні 30-го пакета матеріальної допомоги вартістю близько 52 мільйони євро. Рішення про надання допомоги ухвалив Президент Фінляндії за пропозицією уряду 17 жовтня 2025 року.

Президент Фінляндії Стубб припустив нову дату зустрічі Трампа та путіна03.11.25, 11:40 • 5705 переглядiв

Ігор Тележніков

