Студент филиппинского католического университета раскритиковал Папу за использование анти-ЛГБТ высказываний. Пишет УНН со ссылкой на BBC.

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Джек Лоренц Асебедо Риверо во время онлайн-панели с другими студентами католического университета и Папой Франциском заявил, что гомофобные высказывания Папы Франциска, использованные в Ватикане перед епископами и кардиналами, причиняют "огромную боль".

"Меня самого маргинализируют и травят из - за моей бисексуальности, моей гомосексуальности, моей идентичности", - продолжил юноша в видеообращении к Святому Престолу.

Студент Университета Атенео де Манила сказал папе, что он был "изгоем и издевательством из-за моей бисексуальности, моей гомосексуальности, моей идентичности и того факта, что я сын отца-одиночки".

Затем он призвал его:"прекратите использование оскорбительных высказываний в отношении сообщества ЛГБТКИА+".

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Сообщается, что Папа сказал, что геям нельзя разрешать учиться для получения священства, добавив, что в этом уже чувствуется ощущение frociaggine, что переводится как очень оскорбительное оскорбление.

Это шокировало многих, поскольку Папа часто публично говорил о уважительном отношении к геям. Следует отметить, что Папа Франциск также заявлял, что священники должны иметь возможность благословлять однополые пары при определенных обстоятельствах, и часто говорил о том, что геев приветствуют в церкви.

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Папа дождался. когда Асебедо Риверо выскажется, прежде чем ответить.

Франциск не стал говорить о беспокойстве Риверы, но сказал через переводчика, что советует студенту Университета Атенео де Манила отличать настоящую любовь от фальшивой.

"Всегда выбирай настоящую любовь", - сказал Папа Франциск.

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