Філіппінський студент закликає Папу Франциска "припинити використовувати гомофобну мову"
Київ • УНН
Філіппінський студент під час онлайн-зустрічі з Папою Франциском закликав його припинити використовувати гомофобну лексику, яка ображає ЛГБТ-спільноту.
Студент філіппінського католицького університету розкритикував Папу за використання анти-ЛГБТ висловлювань. Пише УНН із посиланням на BBC.
Деталі
Джек Лоренц Асебедо Ріверо під час онлайн-панелі з іншими студентами католицького університету та Папою Франциском заявив, що гомофобні висловлювання Папи Франциска, використані у Ватикані перед єпископами та кардиналами, завдають "величезного болю".
"Мене самого маргіналізують і цькують через мою бісексуальність, мою гомосексуальність, мою ідентичність", - продовжив юнак у відеозверненні до Святого Престолу.
Студент Університету Атенео де Маніла сказав Папі Римському, що він був "ізгоєм і знущанням через мою бісексуальність, мою гомосексуальність, мою ідентичність і те, що я син одинокого батька".
Потім він закликав його: "Припиніть використання образливих висловлювань щодо ЛГБТКІА+ спільноти".
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Повідомляється, що Папа Римський сказав, що геям не можна дозволяти навчатися для отримання священства, додавши, що в цьому вже відчувається відчуття frociaggine, що перекладається як дуже образлива образа.
Це шокувало багатьох, оскільки Папа часто публічно говорив про шанобливе ставлення до геїв. Слід зауважити, що Папа Франциск також заявляв, що священики повинні мати можливість благословляти одностатеві пари за певних обставин, і часто говорив про те, що геїв вітають у Церкві.
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Папа дочекався. коли Асебедо Ріверо висловиться, перш ніж відповісти.
Франциск не став говорити про занепокоєння Рівери, але сказав через перекладача, що радить студенту Університету Атенео де Маніла відрізняти справжнє кохання від фальшивого.
"Завжди обирай справжнє кохання", — сказав Папа Франциск.
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