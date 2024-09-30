Федоров о ситуации в Запорожье: после российских атак семь человек все еще в больницах

В Запорожье после обстрелов в сентябре в больницах остаются семь человек, из которых двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

По его словам, вчера 2 человека были госпитализированы, а ГСЧС деблокировали людей из 4-этажного дома, куда попал КАБ.

За последнюю неделю количество раненых, находящихся в больницах возросло до 7 человек, из которых двое в тяжелом состоянии - добавил Федоров.

Он рассказал, что один из домов, который пострадал от обстрела на прошлой неделе уже не подлежит восстановлению, поэтому жителям этого дома были предложены жилищные сертификаты.

Он также добавил, что перед ОГА стоит задача до зимы восстановить крыши в сотнях домах, а также восстановить остекление в нескольких тысячах окон.

На сегодня имеем сотни поврежденных домов, десятки разрушенных частных домов. Вчера состоялась самая массовая атака - 13 КАБов попали в три района города Запорожье - рассказал Федоров.

Напомним

российские войска нанесли 393 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области за сутки, в том числе 26 авиаударов. Из-за вражеской атаки на Запорожье были ранены 16 человек.

В Херсоне с утра уже 3 пострадавших из-за атак рф дронами, в области еще 3 раненых