На Запоріжжі за добу 393 ворожі удари, 16 поранених
Київ • УНН
Окупанти завдали 393 удари по 10 населених пунктах Запорізької області за добу. Зафіксовано 26 авіаударів, 170 атак БпЛА, 18 обстрілів РСЗВ та 179 артобстрілів, пошкоджено численні об'єкти.
Російські війська завдали 393 удари по 10 населених пунктах Запорізької області за добу, у тому числі 26 ворожих авіаударів, поранено 16 людей через ворожу атаку на Запоріжжя, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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"16 людей поранено внаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя. Упродовж доби окупанти завдали 393 удари по 10 населених пунктах Запорізької області", - написав Федоров.
Війська рф, з його слів, здійснили 26 авіаційних ударів по Запоріжжю, Гасанівці, Гуляйполю, Новодарівці, Рівнопіллю, Малій Токмачці та Малинівці. 170 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
За даними Федорова, 18 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине та Малинівку. 179 артобстрілів завдано по території Річного, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 163 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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