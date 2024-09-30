На Запорожье за сутки 393 вражеских удара, 16 раненых
Киев • УНН
Оккупанты нанесли 393 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области за сутки. Зафиксировано 26 авиаударов, 170 атак БпЛА, 18 обстрелов РСЗО и 179 артобстрелов, повреждены многочисленные объекты.
Российские войска нанесли 393 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области за сутки, в том числе 26 вражеских авиаударов, ранены 16 человек из-за вражеской атаки на Запорожье, сообщил в понедельник председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
«16 человек ранены в результате вражеских обстрелов Запорожья. В течение суток оккупанты нанесли 393 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области», - написал Федоров.
Войска рф, по его словам, совершили 26 авиационных ударов по Запорожью, Гасановке, Гуляйполю, Новодаровке, Ровнополью, Малой Токмачке и Малиновке. 170 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.
По данным Федорова, 18 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Роботино и Малиновку. 179 артобстрелов нанесены по территории Речного, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Поступило 163 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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